2025-07-05 08:00:00

2025-07-05 12:00:00

2025-07-05

Un moment de bien-être suspendu entre ciel et vignes.

Offrez-vous une parenthèse inédite au cœur de notre domaine viticole.

Sur notre rooftop, laissez-vous guider par une séance découverte de Hatha yoga (assurée par Jutta Pochelu de Find Yourself Être bien au Naturel), accessible à tous, avec une vue imprenable sur le vignoble et le Château Larose-Trintaudon.

Après cette immersion sensorielle, prolongez l’expérience autour d’une dégustation de nos vins soigneusement sélectionnés. Puis, explorez notre scénographie retraçant l’histoire de nos quatre propriétés, ainsi que nos grands terroirs.

9h30 Café d’accueil

10h Séance de Hatha Yoga sur le rooftop (1h)

11h Dégustation de deux vins de la propriété

11h30 Moment d’échange et accès libre à la scénographie

Possibilité de se restaurer sur place avec nos formules de planche .

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 23 01 97 visite-vdl@vignoblesdelarose.com

