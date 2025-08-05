ATELIER YOGA VINYASA Bourbonne-les-Bains
ATELIER YOGA VINYASA Bourbonne-les-Bains mardi 5 août 2025.
ATELIER YOGA VINYASA
CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-08-05
fin : 2025-09-16
2025-08-05 2025-08-12 2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-30
Yoga Vinyasa c’est un yoga fluide, accessible et revitalisant.
Chaque séance est une invitation à habiter pleinement son corps, à retrouver souffle, équilibre et énergie. J’accompagne chacun·e dans la bienveillance, quel que soit son niveau.
Rejoignez-moi pour un moment de recentrage, de mouvement et de joie partagée !
Animé par Pascaline, professeure de yoga multi-style, énergéticienne et coach bien-être formée en France et en Inde
Réservation à l’Office de Tourisme. .
CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
