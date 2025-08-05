ATELIER YOGA VINYASA Bourbonne-les-Bains

ATELIER YOGA VINYASA Bourbonne-les-Bains mardi 5 août 2025.

ATELIER YOGA VINYASA

CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-08-05

fin : 2025-09-16

2025-08-05 2025-08-12 2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-30

Tout public

Yoga Vinyasa c’est un yoga fluide, accessible et revitalisant.

Chaque séance est une invitation à habiter pleinement son corps, à retrouver souffle, équilibre et énergie. J’accompagne chacun·e dans la bienveillance, quel que soit son niveau.

Rejoignez-moi pour un moment de recentrage, de mouvement et de joie partagée !

Animé par Pascaline, professeure de yoga multi-style, énergéticienne et coach bien-être formée en France et en Inde

Réservation à l’Office de Tourisme. .

CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

