Atelier yoga yogartothèque L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Atelier yoga yogartothèque

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:30:00

Date(s) :

2026-02-07

S’arrêter. Ralentir. Regarder vraiment. L’artiste Henni Alftan dans son exposition Immobile nous rappelle que les choses, dans leur immobilité, disent parfois bien plus que le mouvement. En écho à l’œuvre Dead Calm , vous entrerez dans cette même essence une présence silencieuse, attentive, pre

S’arrêter. Ralentir. Regarder vraiment. L’artiste Henni Alftan dans son exposition Immobile nous rappelle que les choses, dans leur immobilité, disent parfois bien plus que le mouvement. En écho à l’œuvre Dead Calm , vous entrerez dans cette même essence une présence silencieuse, attentive, presque suspendue.

Valérie Deschamps, professeure de yoga, vous propose une séance où le corps devient à son tour un espace d’observation. Dans la tenue immobile des postures, vous écouterez la résonance intérieure, la tension subtile d’un geste qui ne bouge plus mais qui vit encore. Face aux œuvres, comme dans le yoga, il s’agira de concentrer le regard, de sentir le moindre détail, d’éprouver cette qualité d’attention qui transforme ce que l’on voit… et ce que l’on est.

Un moment pour expérimenter l’immobilité comme un acte actif, conscient, presque méditatif.

Infos pratiques

Pour qui ? Tout le monde (à partir de 8 ans)

Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque

Durée 2h

Nombre de place limité, inscription obligatoire via Helloasso. .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier yoga yogartothèque

To stop. Slowing down. Really look. In her exhibition Immobile , artist Henni Alftan reminds us that things, in their immobility, sometimes say much more than movement. Echoing the work Dead Calm , you will enter into this same essence: a silent, attentive, preoccupied presence.

L’événement Atelier yoga yogartothèque Caen a été mis à jour le 2026-01-12 par Calvados Attractivité