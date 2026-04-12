Atelier Yogathérapie pour le dos Studio Shanty Combrit

Atelier Yogathérapie pour le dos

Studio Shanty 77 Rue de l’Odet Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Un atelier conçu pour renforcer et assouplir le dos, tout en cultivant une meilleure conscience de son corps.

Au programme une séance dynamique pour mobiliser la colonne vertébrale et renforcer les muscles dorsaux, suivie d’une partie relaxante de Yin yoga pour libérer les tensions qui s’accumulent souvent dans cette zone.

Il sera abordé aussi les bases de la posturologie, pour que chacun puisse repartir avec une meilleure compréhension de son corps et des petits tips pour soulager et éviter les douleurs.

Une belle occasion de prendre soin de soi !

Inscriptions en ligne sur le site de Alma Naturo Yoga. .

Studio Shanty 77 Rue de l’Odet Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 6 17 58 22 34

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English : Atelier Yogathérapie pour le dos

L’événement Atelier Yogathérapie pour le dos Combrit a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden