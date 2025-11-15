Atelier Yog’istoires Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Atelier Yog'istoires Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz samedi 15 novembre 2025.

Atelier Yog’istoires

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 10:30:00

Date(s) :

2025-11-15

À partir d’un livre petite enfance, Magali vous emmène découvrir des postures de Yoga et jouer avec votre souffle ! Rendez-vous à la bibliothèque l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz

Au programme

Venez vivre un moment plein de complicité dédié aux 6 mois 3 ans où conte, découvertes, chants, chansons mimées et yoga rythment la séance pour finir par une relaxation !

Pratique

réservation via le lien billetweb ici

ateliers animés par Yogali

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz

English :

Using an early childhood book as a starting point, Magali takes you on a journey to discover yoga postures and play with your breath! Meet at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz

German :

Ausgehend von einem Kinderbuch nimmt Magali Sie mit, um Yogastellungen zu entdecken und mit Ihrem Atem zu spielen! Treffpunkt in der Bibliothek l’Aqueduc d’Arthon in Chaumes-en-Retz

Italiano :

Basandosi su un libro per bambini, Magali vi condurrà in un viaggio alla scoperta delle posizioni yoga e del gioco con il respiro! Appuntamento alla biblioteca Aqueduc d’Arthon di Chaumes-en-Retz

Espanol :

Basándose en un libro para niños pequeños, Magali te llevará a descubrir las posturas de yoga y a jugar con la respiración Cita en la biblioteca Aqueduc d’Arthon de Chaumes-en-Retz

