Atelier Yog’istoires Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Atelier Yog’istoires
Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 10:30:00
Date(s) :
2025-11-15
À partir d’un livre petite enfance, Magali vous emmène découvrir des postures de Yoga et jouer avec votre souffle ! Rendez-vous à la bibliothèque l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz
Au programme
Venez vivre un moment plein de complicité dédié aux 6 mois 3 ans où conte, découvertes, chants, chansons mimées et yoga rythment la séance pour finir par une relaxation !
Pratique
réservation via le lien billetweb ici
ateliers animés par Yogali
Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz
English :
Using an early childhood book as a starting point, Magali takes you on a journey to discover yoga postures and play with your breath! Meet at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz
German :
Ausgehend von einem Kinderbuch nimmt Magali Sie mit, um Yogastellungen zu entdecken und mit Ihrem Atem zu spielen! Treffpunkt in der Bibliothek l’Aqueduc d’Arthon in Chaumes-en-Retz
Italiano :
Basandosi su un libro per bambini, Magali vi condurrà in un viaggio alla scoperta delle posizioni yoga e del gioco con il respiro! Appuntamento alla biblioteca Aqueduc d’Arthon di Chaumes-en-Retz
Espanol :
Basándose en un libro para niños pequeños, Magali te llevará a descubrir las posturas de yoga y a jugar con la respiración Cita en la biblioteca Aqueduc d’Arthon de Chaumes-en-Retz
