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Atelier Yonkoma : crée ton manga en 4 cases ! – 21/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque Le Fil · Hellemmes

Atelier Yonkoma : crée ton manga en 4 cases ! – 21/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Le Fil
Adresse
48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord

Atelier Yonkoma : crée ton manga en 4 cases ! – 21/7 Mardi 21 juillet, 15h00 Médiathèque Le Fil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

  • De 15 h à 17 h
  • Médiathèque Le Fil
  • À partir de 6 ans

Initiez-vous au Yonkoma, un format de manga en 4 cases, et laissez libre cours à votre imagination pour créer votre propre histoire !
Sur inscription auprès de la médiathèque au 03 20 56 93 38.
Découvrez tout le programme de L’Heure d’été : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 56 93 38 »}] [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]
Le mardi 21 juillet, dans le cadre de L’Heure d’été, la médiathèque Le Fil vous propose un atelier créatif animé par l’artiste Médé.