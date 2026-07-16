Atelier Yonkoma : crée ton manga en 4 cases ! – 21/7, Médiathèque Le Fil, Hellemmes

Informations pratiques

Atelier Yonkoma : crée ton manga en 4 cases ! – 21/7 Mardi 21 juillet, 15h00 Médiathèque Le Fil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

De 15 h à 17 h

Médiathèque Le Fil

À partir de 6 ans

Initiez-vous au Yonkoma, un format de manga en 4 cases, et laissez libre cours à votre imagination pour créer votre propre histoire !

Sur inscription auprès de la médiathèque au 03 20 56 93 38.

Découvrez tout le programme de L’Heure d’été : https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete

Médiathèque Le Fil 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 56 93 38 »}] [{« link »: « https://hellemmes.fr/Actualites/L-heure-d-ete »}]

Le mardi 21 juillet, dans le cadre de L’Heure d’été, la médiathèque Le Fil vous propose un atelier créatif animé par l’artiste Médé.