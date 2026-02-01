Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE

11 rue de l'asie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.

Artiste en résidence à Lille jusqu’à juillet 2026, Médé vous propose un atelier-rencontre autour de la création d’un yonkoma, une planche de bande-dessinée de quatre cases.

Débutant.e ou expert.e, vous en sortirez bluffé.e !

11 rue de l'asie Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 53 07 62

English :

Médé?s journey from Yaoundé to Dakar to Lille has shaped his artistic vision at the crossroads of cultures. As an artist and author, he nourishes his practice with narrative drawing and the world of manga.

Artist in residence in Lille until July 2026, Médé invites you to join him for a workshop on the creation of a yonkoma, a four-frame comic strip.

Whether you’re a beginner or an expert, you’ll be amazed!

L'événement Atelier Yonkoma, par l'artiste MEDE Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme