Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, médiathèque du Vieux-Lille, Lille
Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE, médiathèque du Vieux-Lille, Lille mercredi 22 avril 2026.
Atelier Yonkoma, par l’artiste MEDE Mercredi 22 avril, 15h00 médiathèque du Vieux-Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.
Artiste en résidence à Lille jusqu’à juillet 2026, Médé vous propose un atelier-rencontre autour de la création d’un yonkoma, une planche de bande-dessinée de quatre cases.
Débutant.e ou expert.e, vous en sortirez bluffé.e !
médiathèque du Vieux-Lille 25/27 Place Louise de Béttignies 59 000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 55 75 90 http://bm-lille.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 75 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11785/atelier-yonkoma-creation-d-un-manga-en-quatre-cases »}]
Création d’un manga de 4 cases, pour curieux et curieuses, passionnés et passionnées de tous niveaux !
MEDE_2025
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