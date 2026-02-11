Atelier Zen Art Honfleur
Atelier Zen Art Honfleur mercredi 11 février 2026.
Atelier Zen Art
48 Place St Léonard Honfleur Calvados
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
Envie d’une parenthèse de créativité au calme ?
Rejoignez-nous pour un atelier Zen Art animé par Les Ateliers de Sabi, dans l’ambiance douce et chaleureuse de Charme d’Antan.
11 février
15h 17h
Salon de thé Charme d’Antan 48 Place St Léonard, 14600 Honfleur
Places limitées — sur réservation au 02 31 89 29 28
20€ par personne, incluant une boisson chaude et une pâtisserie. .
48 Place St Léonard Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 29 28 charme.dantan14@gmail.com
English : Atelier Zen Art
Looking for a creative interlude in a peaceful setting?
Join us for a Zen Art workshop led by Les Ateliers de Sabi, in the warm and cosy atmosphere of Charme d’Antan.
