Atelier Zen Art Honfleur

Atelier Zen Art

48 Place St Léonard Honfleur Calvados

Envie d’une parenthèse de créativité au calme ?

Rejoignez-nous pour un atelier Zen Art animé par Les Ateliers de Sabi, dans l’ambiance douce et chaleureuse de Charme d’Antan.

11 février

15h 17h

Salon de thé Charme d’Antan 48 Place St Léonard, 14600 Honfleur

Places limitées — sur réservation au 02 31 89 29 28

20€ par personne, incluant une boisson chaude et une pâtisserie. .

48 Place St Léonard Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 29 28 charme.dantan14@gmail.com

English : Atelier Zen Art

Looking for a creative interlude in a peaceful setting?

Join us for a Zen Art workshop led by Les Ateliers de Sabi, in the warm and cosy atmosphere of Charme d’Antan.

