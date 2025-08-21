ATELIER ZENTANGLE Bourbonne-les-Bains

ATELIER ZENTANGLE Bourbonne-les-Bains jeudi 21 août 2025.

Début : 2025-08-21
fin : 2025-09-11

2025-08-21 2025-08-28 2025-09-05 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25

Tout public
Une méthode de relaxation par le dessin qui consiste à tracer des motifs simples afin de créer des dessins abstraits.
Animé par Rachel PIOCHE.   .

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

