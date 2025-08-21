ATELIER ZENTANGLE Bourbonne-les-Bains
ATELIER ZENTANGLE Bourbonne-les-Bains jeudi 21 août 2025.
ATELIER ZENTANGLE
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-08-21 2025-08-28 2025-09-05 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25
Tout public
Une méthode de relaxation par le dessin qui consiste à tracer des motifs simples afin de créer des dessins abstraits.
Animé par Rachel PIOCHE. .
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
