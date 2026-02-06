ATELIER ZENTANGLE Colombières-sur-Orb

ATELIER ZENTANGLE

Un atelier Zentangle guidé par Christelle Sotta, art‑thérapeute une pratique douce et accessible pour se recentrer, libérer la créativité et dessiner en pleine conscience.

Christelle Sotta, art‑thérapeute, propose un atelier dédié à la méthode Zentangle, une pratique artistique simple et accessible qui invite à la détente et à la pleine conscience. À travers des motifs répétitifs et intuitifs, chacun explore un geste créatif libéré du jugement et de la performance. Le Zentangle permet de se recentrer, d’apaiser le mental et de laisser émerger une expression personnelle tout en douceur. Guidés pas à pas, les participants découvrent comment transformer de simples traits en compositions harmonieuses, dans un cadre bienveillant et propice au lâcher‑prise. Aucun prérequis n’est nécessaire seule l’envie de prendre un temps pour soi et de se laisser porter par le dessin compte. Un atelier ressourçant, idéal pour cultiver calme, créativité et présence. .

English :

A Zentangle workshop guided by art therapist Christelle Sotta: a gentle, accessible practice for refocusing, releasing creativity and drawing with full awareness.

