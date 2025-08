ATELIER ZENTANGLE Camping Mayenne

ATELIER ZENTANGLE Camping Mayenne vendredi 29 août 2025.

ATELIER ZENTANGLE

Camping 818 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 15:30:00

fin : 2025-08-29 17:30:00

Date(s) :

2025-08-29

Atelier Zentagle dans le cadre paisible et verdoyant du camping de Mayenne.

Ces fameux petits dessins répétitifs que vous faites dans le coin d’un carnet s’appellent zentangle

Laissez-vous guider par Marina, notre animatrice diplômée, passionnée d’arts créatifs. Elle vous accompagnera pas à pas pour créer une œuvre personnelle, intuitive et apaisante.

Et bien sûr, vous repartirez avec votre création !

Réservation obligatoire auprès du camping

Les places sont limitées et un minimum d’inscriptions est requis pour maintenir les ateliers. .

Camping 818 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 73 71 69

English :

Zentagle workshop in the peaceful green setting of the Mayenne campsite.

German :

Atelier Zentagle in der friedlichen und grünen Umgebung des Campingplatzes in Mayenne.

Italiano :

Officina Zentagle nella tranquilla cornice verde del campeggio Mayenne.

Espanol :

Taller Zentagle en el tranquilo entorno verde del camping Mayenne.

L’événement ATELIER ZENTANGLE Mayenne a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Mayenne Co