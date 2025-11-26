ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël La Damassine Vandoncourt
ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël La Damassine Vandoncourt mercredi 26 novembre 2025.
La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 16:30:00
2025-11-26
On prépare Noël, en mode récup, avec 123Nature et Rouge gazon design le mercredi 26 novembre de 14h à 16h30. Découper, plier, broder…
Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme (03 81 94 45 60)
Enfants dès 7 ans (accompagnés d’un parent).
Prévoir des vêtements adaptés.
Rendez-vous à 14 h à la Damassine à Vandoncourt. .
La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr
