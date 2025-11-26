Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël La Damassine Vandoncourt

ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël La Damassine Vandoncourt mercredi 26 novembre 2025.

ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 16:30:00

Date(s) :
2025-11-26

On prépare Noël, en mode récup, avec 123Nature et Rouge gazon design le mercredi 26 novembre de 14h à 16h30. Découper, plier, broder…

Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme (03 81 94 45 60)
Enfants dès 7 ans (accompagnés d’un parent).

Prévoir des vêtements adaptés.

Rendez-vous à 14 h à la Damassine à Vandoncourt.   .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   damassine@agglo-montbeliard.fr

English : ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël

German : ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël Vandoncourt a été mis à jour le 2025-02-17 par DOUBS TOURISME