ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël La Damassine Vandoncourt

ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

Date(s) :

2025-11-26

On prépare Noël, en mode récup, avec 123Nature et Rouge gazon design le mercredi 26 novembre de 14h à 16h30. Découper, plier, broder…

Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme (03 81 94 45 60)

Enfants dès 7 ans (accompagnés d’un parent).

Prévoir des vêtements adaptés.

Rendez-vous à 14 h à la Damassine à Vandoncourt. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

English : ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël

German : ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER zéro déchet 123 NATURE Décorations de Noël Vandoncourt a été mis à jour le 2025-02-17 par DOUBS TOURISME