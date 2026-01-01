Atelier Zéro Déchet à portée de main Cense des Possibles Darcey

Atelier Zéro Déchet à portée de main

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Et si dans nos bonnes résolutions, on diminuait nos déchets? Comment garder l’efficacité de nos produits ménagers en retirant leur mauvais côtés écologiques (emballage plastiques, produits toxiques? Venez apprendre une recette basique de lessive sans produits toxiques à mettre contre sa peau et une crème à récurer pour faire propre dans la maison.

Un temps d’échange autour de ce vaste sujet est prévu lors de l’atelier. Prévoir un flacon de ¼ l, et un petit pot (à ouverture un peu large de préférence)

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Vous souhaitez apprendre et développer vos talents culinaires pour le plus grand plaisir de vos papilles et celles de vos proches.

Violaine, cheffe en cuisine vous régale de ses recettes saines et gourmandes. Elle anime également divers ateliers autour de la cuisine, des démarches zéro-déchets et du bien-être. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

