Atelier zéro déchet Médiathèque de Gasny Gasny

Atelier zéro déchet

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Fabrication DIY “fait maison”

L’association Zéro Déch’vous initie à des pratiques écologiques et durables en vous proposant deux ateliers combinés la fabrication d’une lessive et d’une éponge “fait maison”. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier zéro déchet

L’événement Atelier zéro déchet Gasny a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération