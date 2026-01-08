Atelier zéro déchet Médiathèque de Gasny Gasny
Atelier zéro déchet Médiathèque de Gasny Gasny samedi 7 février 2026.
Atelier zéro déchet
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
2026-02-07
Fabrication DIY “fait maison”
L’association Zéro Déch’vous initie à des pratiques écologiques et durables en vous proposant deux ateliers combinés la fabrication d’une lessive et d’une éponge “fait maison”. .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
