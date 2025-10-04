Atelier zéro déchet Médiathèque Louis Miraillet Valserhône

Atelier zéro déchet Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Louis Miraillet Ain

Gratuit – Dans la limite des places disponibles

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fabriquez votre Tawashi en suivant la formation Toutapprendre.com. Vos bibliothécaires seront présent pour vous aider à confectionner votre éponge zéro déchet et à utiliser l’outil numérique. Venez avec quelques vielles chaussettes.

Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle (Bellegarde-sur-Valserine) 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450566089 https://mediavals.valserhone.fr

Toutapprendre.com