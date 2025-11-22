Atelier zéro déchet Produits ménagers Ateliers SOWA Bourg-lès-Valence

Atelier zéro déchet Produits ménagers

Apprenez à fabriquer vos produits d’entretien du quotidien lessive liquide, pastilles lave-vaisselle, gel détartrant multi-usage. L’occasion de partager trucs et astuces pour votre maison et en savoir plus sur les propriétés des ingrédients naturels.

Ateliers SOWA 11 Allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

English :

Learn how to make your everyday cleaning products: liquid detergent, dishwasher tablets, multi-purpose descaling gel. An opportunity to share tips and tricks for your home and learn more about the properties of natural ingredients.

German :

Lernen Sie, wie Sie Ihre täglichen Reinigungsmittel herstellen können: Flüssigwaschmittel, Spülmaschinentabs, Entkalkungsgel für verschiedene Zwecke. Hier können Sie Tipps und Tricks für Ihren Haushalt austauschen und mehr über die Eigenschaften natürlicher Inhaltsstoffe erfahren.

Italiano :

Imparate a realizzare i vostri prodotti per la pulizia quotidiana: detersivo liquido, pastiglie per lavastoviglie, gel decalcificante multiuso. Un’occasione per condividere consigli e trucchi per la casa e scoprire le proprietà degli ingredienti naturali.

Espanol :

Aprenda a elaborar sus productos de limpieza cotidianos: detergente líquido, pastillas para lavavajillas, gel desincrustante multiusos. Una oportunidad para compartir trucos y consejos para tu hogar y conocer mejor las propiedades de los ingredientes naturales.

