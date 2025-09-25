Atelier zéro déchet Salle des fêtes Sainte-Sabine
Atelier zéro déchet
Salle des fêtes 5 route départementale Sainte-Sabine Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-25 18:00:00
fin : 2025-09-25 20:00:00
2025-09-25
Atelier « Ma maison zéro déchet », organisé par la Communauté de Communes en partenariat avec le Conseil Départemental.
Pour les adultes et les enfants accompagnés à partir de 10 ans
Identification de la caisse à outils du petit bricolage
Réalisation d’une tablette en bois
Utilisation d’un mastic écolo, découverte de différentes peintures et protections bois intérieur/extérieur, fabrication d’un cake dégraissant
Astuces de base pour l’électricité .
Salle des fêtes 5 route départementale Sainte-Sabine 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 62 01
