Atelier zéro déchet Salle des fêtes Sainte-Sabine

Atelier zéro déchet

Salle des fêtes 5 route départementale Sainte-Sabine Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 20:00:00

2025-09-25

Atelier « Ma maison zéro déchet », organisé par la Communauté de Communes en partenariat avec le Conseil Départemental.

Pour les adultes et les enfants accompagnés à partir de 10 ans

Identification de la caisse à outils du petit bricolage

Réalisation d’une tablette en bois

Utilisation d’un mastic écolo, découverte de différentes peintures et protections bois intérieur/extérieur, fabrication d’un cake dégraissant

Astuces de base pour l’électricité .

Salle des fêtes 5 route départementale Sainte-Sabine 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 62 01

