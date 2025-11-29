Atelier zéro déchet Totems Pacé

Atelier zéro déchet Totems Pacé samedi 29 novembre 2025.

Samedi 29 novembre, 11h00

Gratuit – Sur inscription

Présentation d’alternatives textiles réutilisables aux produits jetables du quotidien

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, atelier de sensibilisation au zéro déchet – textiles sanitaires lavables

Présentation d’alternatives textiles réutilisables aux produits jetables du quotidien. Sont abordés les usages domestiques dans la cuisine et la salle de bain : remplacement du sopalin, des emballages alimentaires, des mouchoirs, des cotons-tiges, des cotons démaquillants, des protections périodiques et des couches jetables.

Samedi 29 novembre à 11h – Durée : 2 heures

Début : 2025-11-29T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T13:00:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/ https://metropole.rennes.fr/zero-dechet-la-maison

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10