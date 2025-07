ATELIER ZOOM SUR LE SOL VIVANT Portet-sur-Garonne

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

Inscrivez vous à cet atelier et Plongez dans le monde caché des sols !

Venez à la découverte d’un milieu riche et animé à l’occasion d’un atelier dédié aux secrets du sol vivant en partenariat avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Terres Toulousaines. À travers des observations ludiques et interactives, vous explorerez le cycle de la matière, le rôle fondamental des décomposeurs (microorganismes et petits invertébrés) et la diversité étonnante de la faune souterraine. Vous apprendrez également les usages des sols vivants et pourquoi leur préservation est aujourd’hui un enjeu majeur. Un atelier pour mieux comprendre l’importance de ce monde invisible et repartir avec des clés pour agir à votre échelle. Un moment de science, de curiosité et de respect de la nature, les mains dans la terre !

Informations pratiques

Gratuit et à partir de 7 ans

Labarthe-sur-Lèze

Inscription obligatoire .

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 60 contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

