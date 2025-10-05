Atelier Zoom sur l’intelligence des insectes ! Le Puy-en-Velay

Construire des alvéoles, organiser une colonie, s’orienter dans l’environnement, trouver un gîte voilà plusieurs exemples qui montrent la fine intelligence des petites bêtes à 6 pattes et on vous invite à venir en découvrir davantage sur notre stand !

English :

Building cells, organizing a colony, orienting themselves in the environment, finding a home: these are just a few examples of the fine intelligence of the little 6-legged beasts, and we invite you to come and find out more at our stand!

German :

Waben bauen, eine Kolonie organisieren, sich in der Umgebung orientieren, eine Unterkunft finden: Das sind mehrere Beispiele, die die feine Intelligenz der kleinen sechsbeinigen Tiere zeigen, und wir laden Sie ein, an unserem Stand mehr darüber zu erfahren!

Italiano :

Costruire alveoli, organizzare una colonia, orientarsi nell’ambiente, trovare una casa: sono solo alcuni degli esempi che dimostrano la spiccata intelligenza di queste piccole creature a 6 zampe, e vi invitiamo a venire a scoprirne di più al nostro stand!

Espanol :

Construir alvéolos, organizar una colonia, orientarse en el entorno, encontrar un hogar: éstos son sólo algunos de los ejemplos que demuestran la aguda inteligencia de estas pequeñas criaturas de 6 patas, ¡y te invitamos a que vengas a descubrir más en nuestro stand!

