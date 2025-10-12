Atelier,conférence, spectacle Les Rencontres pour prévenir, accompagner, réparer par l’association Les Yeux Grands Ouverts Lieu dit Bourran Saint-Jean-de-Duras

Lieu dit Bourran Hameau de l’orme Saint-Jean-de-Duras Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

L’association Les Yeux Grands Ouverts vous proposent une journée d’ateliers, concert, repas pour prévenir, accompagner, réparer les violences sexuelles, incestes et intrafamiliales.

Les rencontres 1ère édition Entrée libre .

Lieu dit Bourran Hameau de l’orme Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 48 46 38

