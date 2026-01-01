Ateliercréatif Gravure Nogent-le-Rotrou
Ateliercréatif Gravure Nogent-le-Rotrou mercredi 21 janvier 2026.
Ateliercréatif Gravure
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
La médiatrice, Anne Laure Boiteux, descend du haut du Musée Château pour animer un atelier créatif à la bibliothèque municipale.
ATELIER GRAVURE.
Anne Laure Boiteux, médiatrice du Château de Comtes du Perche, rejoint l’équipe de la bibliothèque pour animer cet atelier créatif à la bibliothèque municipale.
Gratuit I À partir de 6 ans
Sur réservation 02 37 52 76 16 ou bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
> Nogent-le-Rotrou .
74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16
English :
ENGRAVING WORKSHOP.
Mediator Anne Laure Boiteux descends from the Musée Château to lead a creative workshop at the municipal library.
Free I From age 6
By reservation: 02 37 52 76 16 or bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
> Nogent-le-Rotrou
