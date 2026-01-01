Ateliercréatif Gravure

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

ATELIER GRAVURE.

La médiatrice, Anne Laure Boiteux, descend du haut du Musée Château pour animer un atelier créatif à la bibliothèque municipale.

Gratuit I À partir de 6 ans

Sur réservation 02 37 52 76 16 ou bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

> Nogent-le-Rotrou

ATELIER GRAVURE.

Anne Laure Boiteux, médiatrice du Château de Comtes du Perche, rejoint l’équipe de la bibliothèque pour animer cet atelier créatif à la bibliothèque municipale.

Gratuit I À partir de 6 ans

Sur réservation 02 37 52 76 16 ou bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

> Nogent-le-Rotrou .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ENGRAVING WORKSHOP.

Mediator Anne Laure Boiteux descends from the Musée Château to lead a creative workshop at the municipal library.

Free I From age 6

By reservation: 02 37 52 76 16 or bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

> Nogent-le-Rotrou

L’événement Ateliercréatif Gravure Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-12-30 par OTs DU PERCHE