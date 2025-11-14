Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelierde création Noël Salle des fêtes Puybarban

Atelierde création Noël

Atelierde création Noël Salle des fêtes Puybarban vendredi 14 novembre 2025.

Atelierde création Noël

Salle des fêtes Le bourg Puybarban Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Atelier pour les enfants de 6 ans et les adolescents, sur réservation. Tous le vendredi du 14 novembre jusqu’à Noël de 16 h à 18 h.   .

Salle des fêtes Le bourg Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 78 40 33 

English : Atelierde création Noël

German : Atelierde création Noël

Italiano :

Espanol : Atelierde création Noël

L’événement Atelierde création Noël Puybarban a été mis à jour le 2025-11-08 par OT de l’Entre-deux-Mers