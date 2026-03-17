Atelierjardin au naturel semis

à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le groupe jardin de la MNE 65 vous propose de lancer la saison de culture avec un atelier semis. Venez nous rencontrer avec vos graines afin de réaliser ensemble vos semis et partager conseils et astuces.

Gratuit, avec inscription.

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à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

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English :

The MNE 65 garden group invites you to launch the growing season with a sowing workshop. Come and meet us with your seeds to sow them together and share tips and tricks.

Free, with registration.

L’événement Atelierjardin au naturel semis Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65