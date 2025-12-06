Ateliers 4/5 Communication Non Violente (CNV) à LA PAPOTE Salle du dojo de la Mairie Saint-Sulpice-les-Feuilles

Ateliers 4/5 Communication Non Violente (CNV) à LA PAPOTE

Salle du dojo de la Mairie 4 Voie de la Reine Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Cycle 4/5 Initiation à la Communication Non Violente (CNV)

L’inscription à chaque atelier est obligatoire auprès de Blandine. Attention Cycle COMPLET.

10 participants maximum

L’adhésion à l’Association La Papote est aussi demandée, et pour cela, rien de plus facile !

– En ligne sur https://www.helloasso.com/associations/association-la-papote .

