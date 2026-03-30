Ateliers 4 mains La petite académie Pau
Ateliers 4 mains La petite académie Pau samedi 4 avril 2026.
Ateliers 4 mains
La petite académie 110 bvd alsace lorraine Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
LA PETITE ACADEMIE de Pau propose des cours à l’année à partir de 4 ans pour les enfants, ados et adultes.
Dessin, peinture, sculpture, théâtre, BD/Manga, multi-techniques, apéros artistiques… Venez découvrir notre univers ! .
La petite académie 110 bvd alsace lorraine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 42 91
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English : Ateliers 4 mains
L’événement Ateliers 4 mains Pau a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau
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