Ateliers à l’Alcazar en novembre et décembre Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Ateliers à l’Alcazar en novembre et décembre

Du 04/11 au 13/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires en fonction des propositions, détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr/. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ateliers ouverts à tous à l’Alcazar

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Des ateliers ouverts à tous à l’Alcazar





LES MARDIS ET JEUDIS DE 14H À 17H

> Département Société, 1er étage

Permanences d’une conseillère numérique

Vous avez besoin d’aide pour effectuer vos démarches quotidiennes en ligne, prendre en main un smartphone, créer une boîte mail, vous inscrire sur les réseaux sociaux, réaliser un CV, mettre en forme un mémoire… ? À l’Alcazar, une conseillère numérique vous reçoit sur rendez-vous !

Sur inscription au département Société, 1er étage

Contact conseillernum-centre@marseille.fr



SAMEDI 22 NOVEMBRE À 14H

> Auditorium

Atelier créatif écoresponsable

Venez réaliser une broderie japonaise sashiko, et repartez avec votre création !

À partir de 12 ans. Sur réservation au département Société, 1er étage, ou par mail à dgac-societe-bmvr@marseille.fr

En collaboration avec Gavroche et Violette.



JEUDI 27 NOVEMBRE À 17H30

> Salle du conte

[Atelier de pratique artistique]

Calligraphie Principes de base

Angle d’écriture, rythme, espacement, formes des lettres venez découvrir et mettre en pratique les principes de base de la calligraphie dans des exercices pratiques. Tous niveaux. Matériel fourni. Sur inscription auprès du département Arts et Spectacles sur place ou par mail à dgac-artspectacles-bmvr@marseille.fr

Animé par un bibliothécaire.



MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 10H

> Salle d’exposition

Café rencontre Handicap

Venez découvrir et échanger autour d’un café sur le sujet du handicap, à partir du vécu ou de l’expertise des divers participants, particuliers comme professionels.

Sur inscription auprès du service Lire Autrement et par mail au lireautrement-bmvr@marseille.fr



MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 14H

> Salle du conte

Fresque Jeunesse Handicap®

Basé sur les échanges entre les participant.e.s, cet atelier collaboratif est conçu pour se plonger, de façon ludique, au coeur des réalités vécues par les personnes en situation de

handicap et de parcours de vies divers et complexes.

À partir de 12 ans. Sur inscription auprès du service Lire Autrement et par mail au lireautrement-bmvr@marseille.fr

En collaboration avec SolAir Laboratoire de Créativité.



SAMEDI 6 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

> Allée centrale

Recherch’thon

Autour du Téléthon, des chercheurs viennent à votre rencontre lors d’une journée d’ateliers scientifiques, pour vous faire découvrir les recherches sur les maladies génétiques rares.

En collaboration avec Recherch’thon.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 14H

> Auditorium

Atelier créatif écoresponsable

Venez réaliser une broderie décorative à suspendre à votre sapin, et repartez avec votre création !

À partir de 12 ans. Sur réservation au département Société, 1er étage, ou par mail à dgac-societe-bmvr@marseille.fr

En collaboration avec Gavroche et Violette.



SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 15H

> Salon de Langues et Littératures

Rencontre avec Catherine Cointe

L’autrice de bande-dessinée Catherine Cointe vient présenter son oeuvre lors d’une rencontre, transcrite en langue des signes française.



SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 17H

> Auditorium

Atelier du parler marseillais

Le marseillais, c’est du français ! Explorez de manière ludique cette langue qui, depuis le XIXe siècle, n’a cessé d’évoluer au fil des générations et des migrations.

Avec Médéric Gasquet-Cyrus, sociolinguiste, éditeur et chroniqueur radio Ici Provence.



CLUBS

SAMEDI 8NOVEMBRE DE 14H À 16H

SAMEDI 6 DÉCEMBRE DE 14H À 16H

> Allée centrale

Blabla café club

Discussions libres autour d’un café à partager avec les bibliothécaires nouveaux services des bibliothèques, coups de coeur, météo du jour. Pour parler de tout et de rien mais surtout de vous et de nous.



SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 10H

> Département Civilisations

Café-lecture le Japon

Le département Civilisations propose à ses usagers un biblio-café pour échanger et donner des envies de lecture. Venez tester ce premier rendez-vous, convivial et riche en découvertes japonaises ! .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

