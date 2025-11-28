Ateliers à l’Odorokubeki Le Japon à Nevers Boutique Odorokubeki Nevers

Ateliers à l’Odorokubeki Le Japon à Nevers

La boutique Odorokubeki Le Japon à Nevers vous propose durant Novembre des ateliers manuels comme l’origami, le dessin kawaii, du diamond painting…

– Vendredi 7 Et si on parlait japonais ? avec @enmusubi_coursdejaponais. L’occasion parfaite pour mettre en pratique cette langue que nous aimons tant. De retour le dernier mercredi du mois.

– Samedi 15 avec @moira__swann pour un atelier de création de tampon et boules en origami.

– Mercredi 19 l’association de go vous propose de découvrir ce jeu ancestral dès 17h30

– Samedi 22: @cancer_a_4_pattes_58 vous propose du diamond painting pour soutenir cette toute nouvelle association qui vient en aide aux animaux malades. Les bénéfices seront reversés à des institutions qui prennent en charge ces animaux. Un boîte à dons est présente tous les jours en boutique !

– Vendredi 28 à 15h puis à 18h, deux nouveaux ateliers de dessin chibi avec @julie_hoshi. Dans la joie et la bonne humeur, une occasion parfaite pour apprendre à dessiner kawaii.

– Samedi 28, le manga club enfant mensuel de l’@association_kitsune. Moment convivial et de partage pour les jeunes lecteurs.

Et bien sûr on joue TOUS les mardis soirs à l’hanafuda.

Infos au 07 49 75 90 72 .

Boutique Odorokubeki 4 Place Mancini Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 75 90 72 odorokubeki.nevers@gmail.com

