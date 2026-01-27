Ateliers à l’Odorokubeki Le Japon à Nevers Boutique Odorokubeki Nevers

Ateliers à l’Odorokubeki Le Japon à Nevers

Boutique Odorokubeki 4 Place Mancini Nevers Nièvre

Début : 2026-01-27 17:30:00

fin : 2026-01-27 19:30:00

2026-01-27 2026-01-29 2026-01-30

La boutique Odorokubeki Le Japon à Nevers vous propose durant Janvier des ateliers manuels mais aussi des cours de japonais.

– Mercredi 14 dès 17h30 Initiation au go , animé par l’association Go en nivernais. Saurez-vous avoir le plus grand territoire ?

– Vendredi 16 de 17h30 à 18h30. Nouvelle initiation au Japonais avec Géraldine de @enmusubi_coursdejaponais

Une belle manière de découvrir cette langue et cette professeure et pour pourquoi pas rejoindre ensuite un groupe d’apprentissage?

– Samedi 17 janvier de 14h30 à 18h. Aurore est de retour pour un nouvel atelier saisonnier de Tsumami zaiku. 1h30 pour réaliser une belle broche florale avec cet art traditionnel. 3 places seulement au tarif de 35€, boisson comprise.

– Jeudi 22 de 17h à 19h, l’atelier mensuel d’Amigurumi est de retour. C’est le moment de sortir son crochet pour un moment convivial. 15€ comprenant la box avec le personnage à créer, une boisson et les conseils d’une experte.

– Jeudi 29, on a le plaisir de retrouver Naomi de @shobi_select pour une dégustation commentée des thés japonais.

Au tarif de 35€, l’atelier durera 1h. Vous pouvez choisir entre deux créneaux 17h ou 18h30.

Réservation conseillée car les places sont limitées.

– On termine le mois avec le 1er cours en groupe le vendredi 30 de 18h30 à 19h30 pour apprendre le japonais avec Géraldine. 25€ le cours, boisson comprise. 20€ tarif adhérent association kitsune.

Et bien sûr on joue TOUS les mardis soirs à l’hanafuda. Rendez vous les 6, 13, 20 et 27 janvier de 17h30 à 19h30. Ce jeu traditionnel japonais est simple et rapide à apprendre, n’hésitez pas à venir le découvrir.

Infos au 07 49 75 90 72 .

Boutique Odorokubeki 4 Place Mancini Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 75 90 72 odorokubeki.nevers@gmail.com

