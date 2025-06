ATELIERS ACCORDS METS & VINS DOMAINE MASSILLAN – Teyran 19 juin 2025 07:00

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-19

2025-06-19

2025-07-10

2025-08-07

Le Domaine Massillan vous propose trois rendez-vous incontournables de l’été pour découvrir l’art de marier mets et vins, dans une ambiance conviviale et gourmande.

Ces ateliers sont animés par Alicia Koch, spécialiste en œnotourisme, qui vous guidera pas à pas dans une initiation sensorielle alliant pédagogie, dégustation et plaisir du partage.

Au programme

Dégustation de 3 mets spécialement sélectionnés

Association avec 3 cuvées du Domaine

Conseils pratiques pour sublimer vos repas à la maison

Échanges et découvertes autour du vin dans un cadre paisible, à deux pas de Montpellier. .

Teyran 34820 Hérault Occitanie

English :

Domaine Massillan invites you to three not-to-be-missed summer events to discover the art of pairing food and wine, in a convivial, gourmet atmosphere.

These workshops are led by Alicia Koch, a specialist in ?notourism, who will guide you step by step through a sensory initiation combining teaching, tasting and the pleasure of sharing.

German :

Die Domaine Massillan bietet Ihnen drei unumgängliche Sommertermine an, bei denen Sie die Kunst, Speisen und Weine zu kombinieren, in einer geselligen und genussvollen Atmosphäre entdecken können.

Die Workshops werden von Alicia Koch, einer Expertin für Notourismus, geleitet, die Sie Schritt für Schritt in eine sensorische Einführung einführt, die Pädagogik, Verkostung und Freude am Teilen verbindet.

Italiano :

Il Domaine Massillan propone tre imperdibili eventi estivi per scoprire l’arte dell’abbinamento tra cibo e vino in un’atmosfera amichevole e gourmet.

Questi laboratori sono condotti da Alicia Koch, specialista in « non-turismo », che vi guiderà passo dopo passo attraverso un’iniziazione sensoriale che combina insegnamento, degustazione e piacere della condivisione.

Espanol :

El Domaine Massillan le propone tres citas estivales ineludibles para descubrir el arte del maridaje en un ambiente amistoso y gastronómico.

Estos talleres están dirigidos por Alicia Koch, especialista en noturismo, que le guiará paso a paso a través de una iniciación sensorial que combina la enseñanza, la degustación y el placer de compartir.

