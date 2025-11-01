Ateliers accords vin & chocolat Peña Errobi Kanta Bayonne
Peña Errobi Kanta 30 rue des Cordeliers Bayonne
A l’occasion de la 5ème édition de “Bayonne Fête son Chocolat”, L’Académie du Chocolat de Bayonne et La Cave d’Irouleguy proposent 2 jours d’ateliers “Accords Chocolat & Vin” !
Au programme Une dégustation de 6 chocolats labellisés Artisans Créateurs et de 6 vins AOC Irouléguy de La Cave d’Irouléguy.
Le rendez-vous est fixé du 31 octobre au 01er novembre inclus à 11h, 14h, 15h30 ou 17h à la peña Errobi Kanta, située au 30 rue des Cordeliers à Bayonne. Il s’agit de sessions de 1 heure et la réservation est obligatoire. Un évènement organisé par des amateurs éclairés, des professionnels (Chocolat Cazenave, Daranatz, Maison Pariès, Atelier du Chocolat, Chocolat Pascal, Monsieur Txokola en partenariat avec la Ville de Bayonne, ICI Pays Basque et Sud-Ouest Pays Basque). .
Peña Errobi Kanta 30 rue des Cordeliers Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques
