Ateliers adolescent Création de playliste Bibliothèque Pierrelatte

Ateliers adolescent Création de playliste

Bibliothèque 2 Boulevard Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Et toi, t’écoutes quoi ? Crée la playlist idéale de la bibliothèque ! Informations et réservations par téléphone, mail ou sur place. De 12 à 17 ans.

.

Bibliothèque 2 Boulevard Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

English :

What are you listening to? Create your ideal library playlist! Information and reservations by phone, e-mail or on site. Ages 12 to 17.

German :

Was hörst du dir an? Erstelle die ideale Playlist der Bibliothek! Informationen und Reservierungen per Telefon, E-Mail oder vor Ort. Von 12 bis 17 Jahren.

Italiano :

Cosa state ascoltando? Crea la tua playlist ideale in biblioteca! Informazioni e prenotazioni per telefono, e-mail o in loco. Dai 12 ai 17 anni.

Espanol :

¿Qué estás escuchando? Cree su lista de reproducción ideal para la biblioteca Información y reservas por teléfono, correo electrónico o in situ. De 12 a 17 años.

L’événement Ateliers adolescent Création de playliste Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence