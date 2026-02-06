Ateliers ados & adultes Salle de Danse Vichy

Ateliers ados & adultes

Salle de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

2 ateliers ados adultes proposés

Atelier Renforcement musculaire et assouplissement

Atelier Néo classique

.

Salle de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes espacedanse.acorps@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 workshops for teenagers and adults

Muscle strengthening and flexibility workshop

Neo classic workshop

L’événement Ateliers ados & adultes Vichy a été mis à jour le 2026-02-02 par Vichy Destinations