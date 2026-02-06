Ateliers ados & adultes Salle de Danse Vichy
Ateliers ados & adultes
Salle de Danse Boulevard de la mutualité Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
2 ateliers ados adultes proposés
Atelier Renforcement musculaire et assouplissement
Atelier Néo classique
Salle de Danse Boulevard de la mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes espacedanse.acorps@gmail.com
English :
2 workshops for teenagers and adults
Muscle strengthening and flexibility workshop
Neo classic workshop
