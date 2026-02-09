ATELIERS ADULTES

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Ateliers de Pratiques de Dessin

Tous publics les mercredis

17h30 20h00 en continu

Cet atelier est un espace pour explorer le dessin sous toutes ses formes.

Chaque séance propose un projet et une intention dessiner pour comprendre, se projeter, s’exprimer, imaginer, expérimenter, s’engager, partager…

Pourquoi dessiner ?

Le dessin est un précieux outil d’épanouissement, de développement et de partage. Il permet de regarder autrement, de poser des questions, de raconter une idée, un projet, d’inventer, de s’émanciper et de se faire plaisir.

Le dessin enrichit les échanges, crée des espaces de dialogue et apporte bien-être, confiance en soi et joie.

Ce que vous ferez concrètement

Du dessin d’observation objets, espaces, végétaux, scènes de vie, modèle vivant…

Du dessin d’analyse comprendre la fonction, les usages ou la structure d’un objet ou d’un lieu.

Du dessin d’intention imaginer, inventer, visualiser, projeter une idée.

Du dessin libre et sensible explorer des émotions, des souvenirs, des récits.

Des exercices guidés pour découvrir des techniques variées (encre, fusain, pastel, stylo, etc.)

Des recherches personnelles en lien avec vos envies et sensibilités.

Des artistes invités surprises interviendront au cours de l’année pour partager leurs pratiques et enrichir les échanges avec le groupe.

15 € la séance

130 € la carte de 10 ateliers .

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie atelier@enfantsdesigners.com

English :

Drawing Practice Workshops

All publics Wednesdays

5:30 pm 8:00 pm continuous

L’événement ATELIERS ADULTES Montpellier a été mis à jour le 2026-02-04 par 34 OT MONTPELLIER