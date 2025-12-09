Ateliers Age’Imentation Espace France Services Verdun-sur-le-Doubs

Ateliers Age’Imentation

Espace France Services 16 Rue de la République Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 14:00:00

fin : 2025-12-09 16:00:00

Date(s) :

2025-12-09 2025-12-16

6 séances d’échanges autour de l’alimentation, animés par une diététicienne. Ces ateliers sont réservés aux plus de 60 ans. L’inscription est gratuite et obligatoire auprès de l’Espace France Services de Verdun-Ciel. .

Espace France Services 16 Rue de la République Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 66 16

English : Ateliers Age’Imentation

L’événement Ateliers Age’Imentation Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2025-12-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III