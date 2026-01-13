Ateliers Amasco – Apprendre en s’amusant pendant les vacances Maison 13 Solidaire Paris

Les Ateliers Amasco proposent des semaines ludo-éducatives sur Paris 13e.

Thématique de la semaine : « Fabrique ton monde imaginaire – Créer un univers à plusieurs mains »

Au programme :

Une pédagogie participative et ludique centrée sur le vivre-ensemble

Un suivi personnalisé de chaque enfant (1 animateur pour 6)

Un accueil de 8h30 à 18h30, avec des activités ludiques, culturelles, citoyennes…

Une cérémonie des trophées en fin de semaine afin de valoriser le projet de groupe

Des semaines ludo-éducatives, pour les enfants de 6 à 11 ans, afin d’apprendre en s’amusant, de vivre des aventures collectives, et de s’épanouir pendant les vacances !

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 18h30

gratuit

Les familles peuvent contribuer librement pour cet atelier.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T09:30:00+01:00

fin : 2026-03-06T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T08:30:00+02:00_2026-03-02T18:30:00+02:00;2026-03-03T08:30:00+02:00_2026-03-03T18:30:00+02:00;2026-03-04T08:30:00+02:00_2026-03-04T18:30:00+02:00;2026-03-05T08:30:00+02:00_2026-03-05T18:30:00+02:00;2026-03-06T08:30:00+02:00_2026-03-06T18:30:00+02:00

Maison 13 Solidaire 13, rue Annie Girardot 75013 Paris

+33609117159 famille-idf@amasco.fr https://www.facebook.com/ateliersamasco/ https://www.facebook.com/ateliersamasco/



Afficher la carte du lieu Maison 13 Solidaire et trouvez le meilleur itinéraire

