Ateliers Amasco – Ateliers robotique autour des émotions Maison 13 Solidaire Paris

Ateliers Amasco – Ateliers robotique autour des émotions Maison 13 Solidaire Paris mercredi 15 octobre 2025.

Dans le cadre des « Semaines d’Information sur la Santé Mentale », les Ateliers Amasco invitent les enfants à un atelier où un robot les fait naviguer à travers leurs émotions., et trouver des leviers aux émotions négatives.

Un atelier robotique autour des émotions !

Le mercredi 15 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Inscrivez-vous au 06.09.11.71.59

ou sur famille-idf@amasco.fr

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-15T18:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T14:00:00+02:00_2025-10-15T15:30:00+02:00

Maison 13 Solidaire 13, rue Annie Girardot 75013 Paris

famille-idf@amasco.fr https://www.facebook.com/ateliersamasco/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ateliersamasco/?locale=fr_FR