Ateliers apprentis magiciens (spécial Halloween pour les 4-12 ans) Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Ateliers apprentis magiciens (spécial Halloween pour les 4-12 ans) Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières samedi 25 octobre 2025.
Ateliers apprentis magiciens (spécial Halloween pour les 4-12 ans)
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
enfants de 4 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26
Les Ateliers Magiques de Dani Lary propose aux enfants de 4 à 12 ans des stages.
Apprends tes premiers tours de magie avec un magicien et repars avec des cadeaux ton tour de magie, ton diplôme de magicien et une place pour le spectacle de Dani Lary **!
.
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com
English :
Les Ateliers Magiques de Dani Lary offers workshops for children aged 4 to 12.
Learn your first magic tricks with a magician and leave with gifts: your magic trick, your magician’s diploma and a ticket for Dani Lary’s show **!
German :
Dani Lary’s Magische Workshops bieten Kindern von 4 bis 12 Jahren Workshops an.
Lerne deine ersten Zaubertricks von einem Zauberer und nimm Geschenke mit nach Hause: deinen Zaubertrick, dein Zaubererdiplom und einen Platz für die Show von Dani Lary **!
Italiano :
Les Ateliers Magiques de Dani Lary propongono laboratori per bambini dai 4 ai 12 anni.
Imparate i vostri primi trucchi di magia con un mago e andate via con dei regali: il vostro trucco di magia, il diploma di mago e un biglietto per lo spettacolo di Dani Lary **!
Espanol :
Les Ateliers Magiques de Dani Lary ofrece talleres para niños de 4 a 12 años.
Aprende tus primeros trucos de magia con un mago y vete con regalos: ¡tu truco de magia, tu diploma de mago y una entrada para el espectáculo de Dani Lary **!
L’événement Ateliers apprentis magiciens (spécial Halloween pour les 4-12 ans) Barbières a été mis à jour le 2025-09-30 par Valence Romans Tourisme