Ateliers aquarelle au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche Orne

Le Moulin de Dorceau vous propose en partenariat avec Pauline des ateliers aquarelle

Lundi 20 octobre 14h30-17h L’Automne au Moulin Plongez dans la magie des couleurs d’automne au Moulin de Dorceau. Un atelier pour capter la lumière, les reflets et la poésie des feuilles dorées. Un moment créatif, chaleureux et accessible à tous.

Lundi 27 octobre 14h30-17h Fleurir ensemble Venez peindre à deux, entre mère et fille pour faire éclore des fleurs sur de délicates silhouettes féminines. Un moment créatif et tendre pour célébrer le lien, la féminité, la vie dans le cadre d’Octobre Rose.

Pratique au Moulin de Dorceau.

Sur inscription auprès de Pauline au 06 78 65 23 22 ou contact.pepiteateliers@gmail.com. .

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 78 65 23 22 contact.pepiteateliers@gmail.com

