Ateliers aquarelle – Enfants Alençon
mercredi 23 septembre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Ateliers aquarelle – Enfants
8 Avenue de Basingstoke Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Dans le cadre de l’exposition Haha… les jardins publics de l’Orne (fin XVIIIe – début XXIe s.), quelle révélation ! venez participer aux ateliers aquarelle naturaliste animés par Claire Motz.
Illustratrice naturaliste professionnelle depuis 2015, Claire Motz réalise selon à la demande des croquis, aquarelles et illustrations numériques.
Après la visite guidée de l’exposition, venez réaliser votre esquisse aquarellée !
Atelier famille : places limitées à 6 binômes parents-enfants.
L’atelier s’adresse à tous ! .
8 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 23 00 archives@orne.fr
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English : Ateliers aquarelle – Enfants
L’événement Ateliers aquarelle – Enfants Alençon a été mis à jour le 2026-09-10 par Conseil départemental de l’Orne
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