Informations pratiques

Alençon

Ateliers aquarelle – Enfants

8 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Dans le cadre de l’exposition Haha… les jardins publics de l’Orne (fin XVIIIe – début XXIe s.), quelle révélation ! venez participer aux ateliers aquarelle naturaliste animés par Claire Motz.

Illustratrice naturaliste professionnelle depuis 2015, Claire Motz réalise selon à la demande des croquis, aquarelles et illustrations numériques.

Après la visite guidée de l’exposition, venez réaliser votre esquisse aquarellée !

Atelier famille : places limitées à 6 binômes parents-enfants.

L’atelier s’adresse à tous ! .

8 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 23 00 archives@orne.fr

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English : Ateliers aquarelle – Enfants

L’événement Ateliers aquarelle – Enfants Alençon a été mis à jour le 2026-09-10 par Conseil départemental de l’Orne