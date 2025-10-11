Ateliers aquarelles d’automne Maison Nocé Perche en Nocé

Ateliers aquarelles d’automne Maison Nocé Perche en Nocé samedi 11 octobre 2025.

Ateliers aquarelles d’automne

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Maison Nocé vous propose en partenariat avec Pauline des ateliers aquarelles d’automne.

Samedi 11 octobre 19h-21h Fleurir en Automne Dans le cadre d’Octobre Rose, venez vivre un moment de création poétique pour explorer la beauté du féminin et vous reconnecter à vous.

Mercredi 29 octobre 14h30-17h Cocooning d’Automne Un moment suspendu entre bougies, chocolat chaud et couleurs d automne … Venez créer, ralentir et savourer l’instant dans une ambiance douce et réconfortante.

Pratique à la Maison Nocé (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. Sur inscription auprès de Pauline au 06 78 65 23 22 ou contact.pepiteateliers@gmail.com. .

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 78 65 23 22 contact.pepiteateliers@gmail.com

