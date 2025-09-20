Ateliers archéo-juniors Mairie de Cepoy Cepoy

Ateliers archéo-juniors Mairie de Cepoy Cepoy samedi 20 septembre 2025.

Ateliers archéo-juniors 20 et 21 septembre Mairie de Cepoy Loiret

Réservé aux enfants de 6 à 12 ans, sur réservation, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Les jeunes explorateurs pourront s’initier aux techniques archéologiques à travers un atelier ludique et éducatif.

Mairie de Cepoy 11 avenue du Château, 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 99 05 05 https://www.ville-cepoy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/cepoycommunication/atelier-archeo »}] Mairie de Cepoy Parking

Les jeunes explorateurs pourront s’initier aux techniques archéologiques à travers un atelier ludique et éducatif.

Mairie de Cepoy