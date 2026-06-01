Ateliers archéologiques pour les écoles, Fabryka Sztuk, Tczew

Ateliers archéologiques pour les écoles Vendredi 12 juin, 09h00 Fabryka Sztuk Tczew County

Groupes, enregistrements téléphoniques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Quels trésors contient la terre et que nous disent-ils du passé ? Au cours des ateliers, nous montrerons des reliques du passé – de vrais artefacts et des répliques d’objets d’autrefois. Le conférencier parlera du travail de l’archéologue et de son importance dans la découverte de l’histoire. Les enfants feront également une œuvre inspirée de la peinture rupestre.

Ateliers pour les écoles primaires (classes I à III)

Fabryka Sztuk 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew Tczew 83-110 Tczew County Pomeranian Voivodeship +48 607 471 550 https://fabrykasztuk.tczew.pl/ https://www.facebook.com/fabrykasztuk/?locale=pl_PL [{« type »: « phone », « value »: « +48 530227375 »}]

Nous vous invitons à participer à des ateliers : découvrez de près des monuments archéologiques et plongez-vous dans la peau d’un artiste de l’âge de pierre.

©Dariusz Wałaszewski