Ateliers « Archicity » Médiathèque municipale Masseube
Ateliers « Archicity » Médiathèque municipale Masseube mercredi 22 octobre 2025.
Ateliers « Archicity » 22 et 25 octobre Médiathèque municipale Gers
Entré libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-22T10:30 – 2025-10-22T12:00
Fin : 2025-10-25T11:00 – 2025-10-25T12:30
- Création d’une ville imaginaire en papier
- Des ateliers créatifs pour toutes et pour tous
- Un dispositif imaginé et animé par /Parcours/d/architecture/
Médiathèque municipale Place Daste, 32140 Masseube Masseube 32140 Gers Occitanie 05 62 66 04 08 https://www.mairie-masseube.fr/ Médiathèque municipale
Création d’une ville imaginaire en papier
© Parcours d’architecture