Ateliers « Archicity » Médiathèque municipale Masseube mercredi 22 octobre 2025.

Entré libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T10:30 – 2025-10-22T12:00

Fin : 2025-10-25T11:00 – 2025-10-25T12:30

Création d’une ville imaginaire en papier

Des ateliers créatifs pour toutes et pour tous

Un dispositif imaginé et animé par /Parcours/d/architecture/

Médiathèque municipale Place Daste, 32140 Masseube Masseube 32140 Gers Occitanie 05 62 66 04 08 https://www.mairie-masseube.fr/ Médiathèque municipale

© Parcours d’architecture