Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans direction Oiron Au musée Henri Barré Thouars mercredi 15 octobre 2025.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 28.5 – 28.5 – 36 EUR

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Viens découvrir le château de la famille Gouffier datant du 16ᵉ siècle. Il abrite désormais une collection d’art

contemporain. Croquis et photos sur place.

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans direction Oiron

Discover a castle that will reveal all its secrets!

Reservations required.

German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans direction Oiron

Gehe auf Entdeckungsreise in einer Festung, die dir alle ihre Geheimnisse verraten wird!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire il castello del XVI secolo della famiglia Gouffier. Oggi ospita una collezione di arte contemporanea

d’arte contemporanea. Schizzi e foto sul posto.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans direction Oiron

Descubra un castillo que le revelará todos sus secretos

Imprescindible reservar.

