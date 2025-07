Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Art contemporain en ville Au musée Henri Barré Thouars

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Art contemporain en ville Au musée Henri Barré Thouars mercredi 23 juillet 2025.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Suis Mégan et Simon, la médiatrice d’art contemporain et le guide de Thouars, Ville d’art et d’histoire, à la découverte d’oeuvres installées dans la ville avant de passer à une partie atelier et création en salle !

Places limitées Réservations obligatoires. .

English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Art contemporain en ville

The aim of this 2nd season is to discover the works of art in the Henri Barré Museum, including paintings, earthenware, furniture and reserve collections! For this session, come and create your own self-portrait inspired by the paintings on display at the museum.

Reservations required.

German :

Folge Mégan und Simon, der Vermittlerin für zeitgenössische Kunst und dem Führer von Thouars, Stadt der Kunst und Geschichte, auf der Entdeckung von Werken, die in der Stadt installiert wurden, bevor es zu einem Workshop- und Kreativteil im Saal geht!

Italiano :

Seguite Mégan e Simon, mediatore e guida d’arte contemporanea di Thouars, Ville d’art et d’histoire, alla scoperta delle opere installate in città, prima di passare a una sessione di laboratorio e creazione nella sala espositiva!

Espanol :

Siga a Mégan y Simon, mediador de arte contemporáneo y guía de Thouars, Ville d’art et d’histoire, mientras descubren las obras instaladas en la ciudad antes de pasar a una sesión de taller y creación en la sala de exposiciones

