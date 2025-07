Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Arto Quoi ? Au musée Henri Barré Thouars

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Avec la Chapelle Jeanne-d’Arc, viens découvrir les oeuvres d’art contemporain prêtées par l’artothèque de Châtellerault au Musée Henri Barré. Au programme un rally-photo et un atelier de pratique artistique !

Réservation obligatoire.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Arto Quoi ?

With the Chapelle Jeanne-d’Arc, come and discover the works of contemporary art on loan from the Châtellerault art library to the Musée Henri Barré. On the program: a photo rally and an art workshop!

Reservations required.

German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Arto Quoi ?

Entdecke mit der Kapelle Jeanne-d’Arc die Werke zeitgenössischer Kunst, die von der Artothek von Châtellerault im Musée Henri Barré ausgeliehen wurden. Auf dem Programm stehen eine Fotorallye und ein Workshop zur künstlerischen Praxis!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Con la Chapelle Jeanne-d’Arc, venite a scoprire le opere d’arte contemporanea prestate dalla biblioteca d’arte di Châtellerault al Musée Henri Barré. In programma: un raduno fotografico e un laboratorio artistico!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Arto Quoi ?

Con la Chapelle Jeanne-d’Arc, venga a descubrir las obras de arte contemporáneo cedidas por la biblioteca de arte de Châtellerault al museo Henri Barré. En el programa: ¡un rally fotográfico y un taller de arte!

Imprescindible reservar.

L’événement Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Arto Quoi ? Thouars a été mis à jour le 2025-07-10 par Maison du Thouarsais