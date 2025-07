Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Le monde du végétal Au musée Henri Barré Thouars

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Le monde du végétal Au musée Henri Barré Thouars mercredi 16 juillet 2025.

Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Le monde du végétal

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Après la découverte des végétaux sur les collections du Musée Henri Barré, place à la création sur du papier métal à repousser pour voir apparaître des motifs en relief.

Réservation obligatoire places limitées. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans et à partager en famille Le monde du végétal

The aim of this 2nd season is to discover the works of art in the Henri Barré Museum, including paintings, earthenware, furniture and reserve collections! For this session, create the still life of your choice using the collage technique.

Reservations required.

German :

Nach der Entdeckung von Pflanzen in den Sammlungen des Henri-Barré-Museums geht es ans Gestalten auf Metallpapier, das gedrückt werden muss, um Reliefmotive erscheinen zu sehen.

Italiano :

Dopo aver scoperto le piante presenti nelle collezioni del Museo Henri Barré, è il momento di diventare creativi con un foglio di metallo che si può spingere all’indietro per creare motivi in rilievo.

Espanol :

Después de descubrir las plantas de las colecciones del Museo Henri Barré, es hora de ponerse creativo con láminas de metal que puedes empujar hacia atrás para crear motivos en relieve.

