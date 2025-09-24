Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Jeu de piste en ville Thouars

Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Un parcours dans le centre historique de Thouars pour une première découverte des ateliers de l’école de l’Architecture et des Patrimoines. Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire jauge limitée. .

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Jeu de piste en ville

A tour of the historic center of Thouars to discover the workshops of the Ecole de l’Architecture et des Patrimoines. Reservations required.

German : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Jeu de piste en ville

Ein Rundgang durch das historische Zentrum von Thouars für eine erste Entdeckung der Werkstätten der Schule für Architektur und Kulturerbe. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Visita del centro storico di Thouars per scoprire i laboratori della Scuola di Architettura e Patrimonio. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Ateliers ARCHIPAT 6/12 ans Jeu de piste en ville

Recorrido por el centro histórico de Thouars para descubrir los talleres de la Escuela de Arquitectura y Patrimonio. Imprescindible reservar.

